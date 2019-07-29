В Киевской области трое сотрудников водоканала погибли в канализации

В поселке Иванков на севере Киевской области в понедельник, 29 июля, были найдены мертвыми трое сотрудников предприятия Иванковводоканала, сообщает ЛБ.ua.
По данным издания, тела погибших обнаружили в канализационном колодце.
Отмечается, что погибшие отравились парами аммиака.
Напомним, в Индии при чистке канализации в отеле задохнулись семь человек. Владельцу отеля предъявлено обвинение в их смерти.
Ранее в центре Львова прогремел взрыв в канализации. Пострадавших в результате происшествия нет.
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Источник: korrespondent.net
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