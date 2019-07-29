На Закарпатье внедорожник врезался в фуру: три жертвы

Под Свалявой на трассе Киев – Чоп в ДТП погибли три человека. Об этом сообщает управление Нацполиции в Закарпатской области в понедельник, 29 июля.

Авария произошла сегодня утром. Около села Нелепино столкнулись грузовик DAF под управлением 26-летнего жителя Чернигова и внедорожник Volkswagen Tiguan. Три человека, ехавшие в Volkswagen, погибли: мужчины 47-ми и 45 лет – на месте, а 43-летняя женщина – не приходя в сознание в больнице.

Сейчас полиция уточняет личные данные погибших. Предварительная квалификация события – нарушение безопасности правил дорожного движения, что привело к смерти нескольких человек (ч.3 ст.286 УК Украины).

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По данным Мукачево.net, ДТП случилось из-за выезда легкового автомобиля на встречную полосу, где он и влетел в грузовик. При этом фура загорелась.

Ранее в Самборском районе Львовской области столкнулись пассажирский поезд и автомобиль. Тогда один человек погиб и еще один пострадал.

А в Ровно пьяный водитель микроавтобуса Mercedes врезался в столб. Один пассажир транспортного средства погиб, трое пострадали.

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Источник: korrespondent.net