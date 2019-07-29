Порошенко улетел из Украины без госохраны - СМИ

Бывший президент Петр Порошенко вслед за семьей уехал на отдых за границу. Как сообщает УП со ссылкой на источники, экс-глава государства улетел в Турцию.

О намерении улететь в отпуск Порошенко заявил в прошлую пятницу, но в воскресенье еще присутствовал на крестном ходе Православной церкви Украины.

"Часть членов его семьи выехала из Украины на прошлой неделе. Другая часть и он выехали в воскресенье. Летели в Стамбул", - сообщил собеседник издания..

Также источники УП утверждают, что Порошенко написал заявление об отказе от госохраны.

Напомним, 25 июля четверо неизвестных мужчин пытались напасть на авто Порошенко, когда он вышел после допроса в ГБР. Охрана бывшего главы государства оттеснила нападавших, применив газ.

Правоохранители открыли уголовное дело по статье хулиганство. Нападавшим грозит до четырех лет лишения свободы.

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Источник: korrespondent.net