Лента RSS
Подписаться на ленту
29 июля 2019, понедельник, 18:59
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,26
29. 07. 2019

Полицейский на блокпосте в Донецкой области требовал с водителей взятки

Полицейский на блокпосте в донецкой области требовал взятки с водителей, которые пересекали линию разграничения на дороге Славянск - Донецк - Мариуполь. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины в понедельник, 29 июля.

"Капитан полиции Волновахского отдела полиции Донецкой области требовал и получал неправомерную выгоду от водителей, которые пересекали линию разграничения на автодороге Славянск – Донецк - Мариуполь", - сказано в сообщении.

Сообщается также, что размер неправомерной выгоды полицейский определял на свое усмотрение в зависимости от "тяжести" нарушения - от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен.

Cмотрите фотогалерею: Полицейский на блокпосте в Донецкой области требовал с водителей взятки

Напомним, что ранее в связи с коррупционным скандалом управление полиции Одесской области вывели за штат.

Также сообщалось, что в Харькове полицейские сбили женщину и ребенка.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Если ты считаешь, что тебе не везет, подумай о них. В Колумбии жена с любовником случайно села в такси к мужу.

 

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.