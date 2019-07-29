Полицейский на блокпосте в донецкой области требовал взятки с водителей, которые пересекали линию разграничения на дороге Славянск - Донецк - Мариуполь. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины в понедельник, 29 июля.

"Капитан полиции Волновахского отдела полиции Донецкой области требовал и получал неправомерную выгоду от водителей, которые пересекали линию разграничения на автодороге Славянск – Донецк - Мариуполь", - сказано в сообщении.

Сообщается также, что размер неправомерной выгоды полицейский определял на свое усмотрение в зависимости от "тяжести" нарушения - от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен.

Cмотрите фотогалерею: Полицейский на блокпосте в Донецкой области требовал с водителей взятки

Напомним, что ранее в связи с коррупционным скандалом управление полиции Одесской области вывели за штат.

Также сообщалось, что в Харькове полицейские сбили женщину и ребенка.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net