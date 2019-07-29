Подросток выиграл $3 млн в турнире по компьютерной игре

16-летний Кайл Гирсдорф из Пенсильвании, США, на турнире по Fortnite выиграл около 3 миллионов долларов. Об этом сообщает CNN в понедельник, 29 июля.

Выигрыш подростка стал рекордным в истории киберспорта.

"Словами это не объяснить. Я так счастлив. Все, что я сделал этой изнурительной работой, все окупилось, и это просто безумие", - сказал он.

24-летний Харрисон Чанг занял на турнире второе место и заработал 1,8 миллиона долларов. Парень является бывшим профессиональным игроком в Heroes of the Storm. Игрок под ником Epikwhale занял третье место, выиграв 1,2 миллиона долларов. На четвертом месте оказался 18-летний Нейтон Коу, выигравший 1,05 миллиона долларов.

Fortnite - компьютерная игра в жанре симулятора выживания с открытым миром, разработанная американской компанией Epic Games совместно с польской студией People Can Fly. Ее выпустили в 2017 году.

Игра состоит в исследовании, сборе ресурсов, строительстве укрепленных зданий и борьбе с волнами наступающих зомби. Игрокам необходимо кооперироваться, чтобы собирать предметы, которые они могут использовать для строительства форта днем, а ночью защищаться от зомби.

Напомним, что ранее проигравший в кибертурнире устроил стрельбу в США.

Также сообщалось, что француз отсудил 163 млн евро по утраченному лотерейному билету.

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Источник: korrespondent.net