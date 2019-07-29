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29. 07. 2019

Реклама "жесткого" Brexit обойдется Британии в рекордную сумму

Новоизбранный премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о запуске крупнейшей правительственной рекламной кампании со времен Второй мировой войны, чтобы пролоббировать "жесткий" Brexit. Об этом сообщает The Telegraph в понедельник, 29 июля.

Кампания предусматривает беспрецедентный объем размещения на билбордах, радио и телевидении. Часть предварительных мер предусматривает до 100 млн фунтов, потраченных на рекламу в течение следующих трех месяцев.

Джонсон также приказал своим министрам ежедневно проводить совещания о прогрессе в кабинете комитета Cobra - места, отведенного для реагирования на чрезвычайные ситуации в национальных масштабах.

Сам премьер сегодня едет с первым визитом в Шотландию на новой должности, и хочет использовать эту поездку, чтобы показать свою приверженность стимулированию экономического роста за пределами Англии.

Он объявит о дополнительном финансировании в 300 млн фунтов для общин Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, пытаясь уменьшить опасения относительно распада союза после Brexit после того, как шотландские националисты уже назвали его "последним премьер-министром Британии".

Джонсон также планирует поехать в Уэльс, чтобы встретиться с членами сельскохозяйственной общины, и Северной Ирландии, чтобы обсудить текущие усилия по передаче центральными правительственными органами части своих полномочий местным органам власти.

Напомним, что ранее Борис Джонсон выдвинул Евросоюзу условие по Brexit - он настаивает на отказе от создания жесткой граници между Ирландией и Северной Ирландией.

В свою очередь в ЕС назвали неприемлемыми такие требования Джонсона по Brexit.

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Источник: korrespondent.net

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