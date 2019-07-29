В декларациях Кононенко и Филатова недостоверная информация – НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции по результатам полных проверок деклараций выявило недостоверную информацию в декларациях народного депутата Игоря Кононенко и городского главы Днепра Бориса Филатова. Об этом сообщает пресс-служба НАПК в понедельник, 29 июля.

"Кононенко, подавая декларацию 2015 года (исправленную), указал недостоверные сведения о количестве и номинальной стоимости акций трех акционерных обществ, зарегистрированных на территории Украины, и двух иностранных компаний, которые принадлежали ему на праве собственности, и не задекларировал полученный доход члена семьи (невестки). Так, общая сумма недостоверных сведений в декларации народного депутата 2015 года составляет почти 7,6 млн гривен", – говорится в сообщении.

В свою очередь Борис Филатов в декларациях за 2016 и 2017 годы не отразил информацию о земельном участке, мотоцикле и судне, принадлежащих ему на праве собственности, не указал земельный участок, принадлежащий ему на праве аренды, а также дом, который принадлежит жене.

"Кроме того отметил недостоверные сведения об источнике и размере собственного дохода и дохода жены. Общая сумма недостоверных сведений в декларациях за 2016 и 2017 годы составляет более 485 тысяч гривен и 519 тысяч гривен соответственно", – отметили в НАПК.

Недостоверная информация обнаружена также в декларациях экс-заместителя министра энергетики и угольной промышленности Игоря Диденко, судьи Вышгородского райсуда Киевской области Людмилы Толкачевой, первого зампредседателя Бориспольской РГА Киевской области Руслана Садовского и председателя Заставнивского райсовета Черновицкой области Сергея Капицкого.

Отмечается, что НАПК сообщило о нарушениях в НАБУ и Нацполицию.

Ранее НАПК обнаружило в декларациях двух народных депутатов недостоверные сведения на общую сумму более 196 млн гривен. Тогда речь шла о декларациях нардепов Виктории Войцицкой и Владимира Зубика.

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Источник: korrespondent.net