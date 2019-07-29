Лента RSS
Подписаться на ленту
29 июля 2019, понедельник, 20:19
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,26
29. 07. 2019

В Чили началась операция по ликвидации разлива топлива

Масштабная операция по ликвидации разлива нефтепродуктов проводится в районе чилийского острова Гуарельо, который находится в 250 км от южного побережья страны. Там в результате аварии на терминале горнодобывающей и сталелитейной компании CAP в море попало около 40 тысяч литров дизтоплива, сообщает агентство EFE в понедельник, 29 июля.

В район бедствия прибыли два судна, которые ведут работы по устранению загрязнения. Им уже удалось собрать 15 тысяч литров загрязненной воды.

Международная природоохранная организация Greenpeace уже назвала произошедшее "экологическим кризисом", чреватым "весьма серьезными последствиями" для очень богатой в этом районе морской фауны. Там, в частности, обитают дельфины и киты.

Greenpeace призвала чилийские власти к мобилизации "всех материально-технических и человеческих ресурсов для скорейшей ликвидации последствий утечки". Организация также потребовала от САР предоставления "полной и подробной информации о причинах и масштабах аварии".

Напомним, утечка произошла во время перекачки топлива на одном из объектов САР, находящемся в непосредственной близости от острова. Причины аварии пока не установлены.

Ранее произошла учечка на нефтяной платформе возле канадского острова Ньюфаундленд. Тогда примерный объем вытекшей нефти оценили в 75 баррелей, то есть около 12 тысяч литров.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Если ты считаешь, что тебе не везет, подумай о них. В Колумбии жена с любовником случайно села в такси к мужу.

 

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.