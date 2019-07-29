В Чили началась операция по ликвидации разлива топлива

Масштабная операция по ликвидации разлива нефтепродуктов проводится в районе чилийского острова Гуарельо, который находится в 250 км от южного побережья страны. Там в результате аварии на терминале горнодобывающей и сталелитейной компании CAP в море попало около 40 тысяч литров дизтоплива, сообщает агентство EFE в понедельник, 29 июля.

В район бедствия прибыли два судна, которые ведут работы по устранению загрязнения. Им уже удалось собрать 15 тысяч литров загрязненной воды.

Международная природоохранная организация Greenpeace уже назвала произошедшее "экологическим кризисом", чреватым "весьма серьезными последствиями" для очень богатой в этом районе морской фауны. Там, в частности, обитают дельфины и киты.

Greenpeace призвала чилийские власти к мобилизации "всех материально-технических и человеческих ресурсов для скорейшей ликвидации последствий утечки". Организация также потребовала от САР предоставления "полной и подробной информации о причинах и масштабах аварии".

Напомним, утечка произошла во время перекачки топлива на одном из объектов САР, находящемся в непосредственной близости от острова. Причины аварии пока не установлены.

Ранее произошла учечка на нефтяной платформе возле канадского острова Ньюфаундленд. Тогда примерный объем вытекшей нефти оценили в 75 баррелей, то есть около 12 тысяч литров.

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Источник: korrespondent.net