Масштабный лесной пожар произошел в Херсонской области

В Збурьевском лесничестве в Херсонской области произошел масштабный пожар - горело 1,2 гектара леса. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Херсонской области в понедельник, 29 июля.

Сообщается, что в полицию поступило сообщение, что на территории лесничества горит лес. Предварительно, загорелась низменная хвоя.

"Сотрудники Голопристанского отделения полиции обеспечили охрану места происшествия для недопущения на территорию опасной зоны граждан. Над ликвидацией пожара работали спасатели службы по чрезвычайным ситуациям и работники лесничества, было задействовано пять пожарных автомобилей и два трактора. Огонь удалось потушить, пострадавших нет", - сказано в сообщении.

Напомним, что ранее возле Станицы-Луганской горел заминированный лес.

Также сообщалось, что 30 человек пострадали в лесных пожарах в Португалии.

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Источник: korrespondent.net