Украина создаст всемирный русскоязычный канал – ОП

Офис президента Украины планирует запустить международный русскоязычный канал. Об этом сказал заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко, сообщает Интерфакс-Украина в понедельник, 29 июля.

По его словам, такой канал нужен, чтобы Украина могла бороться как за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, так и за умы россиян на территории РФ.

"У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру", – сообщил Тимошенко.

По его словам, в команде президента Владимира Зеленского хотят, чтобы это все-таки был государственный канал.

"Но мы договариваемся с частными каналами о передаче прав на использование их самого классного контента", – отметил Тимошенко.

Ранее первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что в команде Зеленского ведут работу по созданию "информационно сильного канала". По его словам, рассматриваются варианты интернет-платформы и спутникового канала.

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Источник: korrespondent.net