Учат депутатить. Тренинг Слуги Народа в Трускавце

Будущих депутатов учат депутатствовать. Слуга Народа свезла своих представителей в Трускавец Львовской области на интенсивное обучение.
Преподает Киевская школа экономики. В Сети уже активно шутят по поводу того, чему успеют научить будущих народных избранников.
Корреспондент.netузнал все подробности тренинга “слуг народа”.
Лучшие отели
В Трускавце представители Слуги Народа разместились в самых дорогих отелях города — Риксос и Женева.
Объясняя выбор отеля, глава партии Дмитрий Разумков отметил: “ сняли то, что у нас была возможность снять”.
Возможность была снять номера по цене от 3600 гривен. Именно с такой суммы стартует цена в отеле Риксос Прикарпатье.
“Была принципиальная позиция вывезти наших депутатов за пределы Киева, потому что это будет совсем другая рабочая обстановка. К сожалению, под Киевом мы не нашли базы, где можно разместить такое количество людей”, — сказал Разумков.
Чему учат
Будущие нардепы пройдут однонедельный интенсив от Киевской школы экономики. В основе его методики — Гарвардский курс преподавания для взрослых.
Новоизбранным депутатам предложат следующие темы:
— Политическая стратегия;
— Публичная политика;
— Макроэкономика и бюджетный процесс;
— Секторальность (микрорегуляция, децентрализация, безопасность и оборона, образование, цифровизация и т. д.);
— Законодательная рамка (нормопроектирование, регламент, правительство);
— Soft-skills и стратегические коммуникации.
По словам почетного президента Киевской школы экономики Тимофея Милованова, курсы для нардепов будут проходить в жестком формате с 8:30 до 21:30.
“Это реально жесть… Посмотрим, кто выдержит”, — отметил он.
В Сети уже гуляет фотография, на которой видно, что будущим депутатам объясняют даже какая кнопка, что обозначает в системе Рада.
Глава таможни приехал
Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов также участвует в школе в Трускавце, читает лекции.
"К сожалению, мне никто не проводил курс молодого бойца, когда я пришел в 2015. Поэтому учились методом проб и ошибок. Очень хочу пожелать новому поколению государственников пройти этот путь быстрее и эффективнее нас", - написал он.
Нефедов также рассказал о тех уроках, которые "вынес за 5 лет":
- больше фокуса. Лучше что-то сделать на 90%, чем все на 10%
- больше работы со стейкхолдерами (заинтересованными сторонами), а не антагонизма и конкуренции
- больше доверия, а не "все договариваются со всеми".
Учиться действительно нужно
Учеба для новых нардепов явно не будет лишней. Так, будущий депутат, спорстмен Жан Беленюк заявил, что прожиточный минимум в Украине составляет 30 тысяч гривен.
"Я уже нахожусь в комитете по вопросам соцполитики, где буду заниматься вопросами спорта и молодежи", - сказал Беленюк.
Говоря о зарплате депутата, политик упомянул прожиточный минимум.
"Мне называли разные суммы. Она там как-то соответствует прожиточному минимуму или минимальной зарплате, кажется, будет где-то в районе 30 тысяч гривен", - сказал Беленюк.
С 1 июля 2019 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц вырос на 86 гривен и составляет 2007 гривен, минимальная зарплата, к которой привязана зарплата депутатов Рады - 4173 гривны.
Комитетов Рады будет меньше?
Будущие нардепы от Слуги народа получили список комитетов парламента, сообщает theБабель со ссылкой на источник в партии.
Судя по списку, команда Владимира Зеленского планирует ликвидировать семь комитетов Рады и реформировать ряд других. Вероятно, в новом парламенте не будет комитетов по вопросам:
европейской интеграции;
культуры и духовности;
прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений;
промышленной политики и предпринимательства;
по делам ветеранов и лиц с инвалидностью;
финансовой политики и банковской деятельности;
а также Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации.
Однако, должен появиться новый комитет по реинтеграции. Вероятно, речь идет о реинтеграции оккупированных территорий.
Комитет строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства хотят объединить с комитетом транспорта — вновь созданный комитет будет называться комитетом по вопросам инфраструктуры. Также планируют объединить комитет налоговой и таможенной политики с комитетом бюджета — он будет называться комитетом по вопросам таможенной, налоговой и бюджетной политики.
Как сообщает издание, еще ряд комитетов, вероятно, переименуют. Например, комитет по вопросам здравоохранения станет комитетом по вопросам медицины. Комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений — переименуют в комитет аграрной политики. Государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления — децентрализации и регионального развития. Экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы — комитет по вопросам экологии. Предотвращения и противодействия коррупции — антикоррупционной реформы. Семьи, молодежной политики, спорта и туризма — гуманитарной политики, молодежи и спорта. Топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности — энергетики и тарифов. Информатизации и связи — диджитализации и IT.
Реакция
Школа ЗеДепутатов – одна из главных тем в украинском Facebook.
Источник: korrespondent.net
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