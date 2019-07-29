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29. 07. 2019

ЦИК осталось принять протоколы от одного округа

 
Центральная избирательная комиссия по состоянию на 29 июля приняла оригинальные протоколы об итогах голосования от 198 окружных избирательных комиссий из 199. Об этом в понедельник вечером сообщила пресс-служба ЦИК в Facebook.
 
"Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты соответствующие протоколы об итогах голосования ОИК ОИО № 198 (Черкасская область). Таким образом по состоянию на 29 июля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования ОИК 198 одномандатных избирательных округов", − говорится в сообщении.
 
Согласно обнародованной информации, ЦИК до 31 июля поручила подготовить и предоставить протоколы окружной избирательной комиссии об итогах голосования по мажоритарному округу №79 с пометкой "уточненный".
 
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Источник: korrespondent.net

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