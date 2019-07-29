ЦИК осталось принять протоколы от одного округа

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 29 июля приняла оригинальные протоколы об итогах голосования от 198 окружных избирательных комиссий из 199. Об этом в понедельник вечером сообщила пресс-служба ЦИК в Facebook.

"Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты соответствующие протоколы об итогах голосования ОИК ОИО № 198 (Черкасская область). Таким образом по состоянию на 29 июля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования ОИК 198 одномандатных избирательных округов", − говорится в сообщении.

Согласно обнародованной информации, ЦИК до 31 июля поручила подготовить и предоставить протоколы окружной избирательной комиссии об итогах голосования по мажоритарному округу №79 с пометкой "уточненный".

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Источник: korrespondent.net