Президент уволил главу РГА в Луганской области

Президент Владимир Зеленский уволил Артура Короля с должности председателя Миловской районной государственной администрации Луганской области. Соответствующее распоряжение опубликовала пресс-служба главы государства в понедельник, 29 июля.
"Уволить Короля Артура Станиславовича с должности председателя Миловской районной государственной администрации Луганской области в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины", − говорится в тексте документа №240/2019.
Напомним, 22 июля президент уволил глав семи районных государственных администраций.
Зеленский уволил еще более 20 глав райгосадминистраций
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Источник: korrespondent.net
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