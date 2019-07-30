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30. 07. 2019

Президент уволил главу РГА в Луганской области

Президент Владимир Зеленский уволил Артура Короля с должности председателя Миловской районной государственной администрации Луганской области. Соответствующее распоряжение опубликовала пресс-служба главы государства в понедельник, 29 июля.

"Уволить Короля Артура Станиславовича с должности председателя Миловской районной государственной администрации Луганской области в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины", − говорится в тексте документа №240/2019.

Напомним, 22 июля президент уволил глав семи районных государственных администраций.

Зеленский уволил еще более 20 глав райгосадминистраций

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Источник: korrespondent.net

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