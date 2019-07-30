Трагедия на Дунае: украинского капитана повторно арестовали

Верховный суд Венгрии взял под стражу 64-летнего капитана швейцарского круизного судна Viking Sigyn, одессита Юрия Ц. Об этом стало известно 29 июля, сообщает Радио Свобода.

Напомним, 29 мая большой круизный теплоход Viking Sigyn столкнулся на Дунае с прогулочным катером Русалка. В результате инцидента погибли 28 человек, преимущественно туристы из Южной Кореи.

Капитан Viking Sigyn с 13 июня находился под домашним арестом без права покидать пределы Будапешта. Адвокат задержанного и пресс-секретарь столичного суда подтвердили факт повторного взятия под стражу украинца без обнародования подробностей.

Отмечается, что Верховный суд Венгрии отменил решение Центрального окружного суда в Будапеште об освобождении капитана судна Viking Sygin под залог в 15 миллионов форинтов (более 45 тысяч евро).

Судьи признали, что это решение противоречит национальному законодательству.

В свою очередь, интернет-портал Police.hu сообщил, что в процессе расследования, к которому привлекли ряд экспертов, следователи снова взяли под стражу украинского капитана по подозрению в неоказании помощи пострадавшим.

Ранее сообщалось, что затонувший теплоход был построен в 1949 году Херсонской судостроительной компанией.

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Источник: korrespondent.net