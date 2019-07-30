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30. 07. 2019

В Британии зафиксировали рекордную жару

 
Британская метеорологическая служба 29 июля объявила о рекордном повышении температуры воздуха на прошлой неделе. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
 
"Рекордный показатель в 38,7 градуса по Цельсию в Ботаническом саду в Кембридже в четверг, 25 июля, стал самой высокой температурой, официально зафиксированной в Великобритании за всю историю наблюдений", − отметили в метеорологической службе.
 
Предыдущим рекордом считался показатель в 38,5 градуса по Цельсию, зафиксированный в августе 2003 года в графстве Кент.
 
Напомним, на прошлой неделе в Западную Европу пришла вторая волна жары. Рекордную температуру фиксировали в Бельгии, Нидерландах, Германии, ряде французских городов, а также в Финляндии.
 
Аномальная жара в Европе обновляет рекорды

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Источник: korrespondent.net

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