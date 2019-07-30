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30. 07. 2019

Трампа призвали ввести новые меры по делу Скрипалей

 
Конгрессмены из комитета по иностранным делам Палаты представителей США призвали президента Дональда Трампа перейти ко второму этапу санкций против РФ за инцидент в британском Солсбери. Об этом пресс-служба комитета сообщила 29 июля.
 
Отмечается, что демократ Элиот Энгел и республиканец Майкл Маккол направили американскому лидеру письмо, в котором выразили обеспокоенность из-за того, что санкции против России не были введены так, как того требует законодательство.
 
"Закон предусматривает введение санкций в течение трех месяцев (с момента нарушений – ред.), в то время как с момента атаки (в Солсбери) прошло уже более года. Мы призываем вас предпринять немедленные меры для того, чтобы Россия в полной мере ответила за свои действия", − подчеркнули политики.
 
Конгрессмены называли неприемлемой неспособность ответить на "неприкрытую российскую агрессию", которая требует действий от Конгресса.
 
Напомним, США ввели первый пакет ограничительных мер из-за дела Скрипалей в отношении России в августе прошлого года. Закон предусматривал также введение нового пакета санкций через три месяца.

Как сообщал Корреспондент.net, в марте 2018 года бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в Солсбери.

Они пострадали в результате воздействия нервно-паралитического вещества Новичок и после длительного лечения вышли из комы.

Великобритания уверена в причастности России к инциденту. Москва утверждает, что не имеет ничего общего с отравлением в Солсбери.

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Источник: korrespondent.net

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