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30. 07. 2019

Глава Шотландии опасается плана Джонсона по Brexit

Первый министр Шотландии Никола Стерджен считает курс на выход из Евросоюза, которого придерживается новый премьер-министр Великорбитании Борис Джонсон, опасным для своего региона и страны в целом. По мнению Стерджен, высказанному в понедельник, 29 июля, по итогам встречи с Джонсоном в Эдинбурге, он выступает за Brexit без договора с Евросоюзом.

Неясно, добавила Стерджен, как Джонсон хочет убедить ЕС пересмотреть условия договора о Brexit. 

"Независимо от того, что он говорит на публике, я делаю вывод, что он действительно стремится к Brexit без договора", − сказала глава правительства Шотландии.

Администрация британского премьер-министра заявила, что Джонсон в разговоре со Стерджен подтвердил свою точку зрения, согласно которой он намерен вести переговоры с ЕС о новом договоре по Brexit.

На настоящий момент стороны исходят из того, что Великобритания при любых обстоятельствах покинет ЕС 31 октября.

Недавно Лондон ужесточил тон в общении с ЕС. Новый министр иностранных дел Доминик Рааб в понедельник обвинил Брюссель в "упрямстве", потому что ЕС больше не хочет возвращаться к соглашению о Brexit, заключенном с предыдущим британским правительством.

Шотландское правительство в течение лета продолжит подготовку к очередному референдуму о независимости, добавила Стерджен.

В результате первого голосования по этому вопросу, проведенного в 2014 году, 55 процентов шотландцев выступили против выхода из состава Великобритании. Однако на референдуме по Brexit в июне 2016 года они в основном голосовали за то, чтобы Великобритания осталась в ЕС.

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Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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