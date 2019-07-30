Глава Шотландии опасается плана Джонсона по Brexit

Первый министр Шотландии Никола Стерджен считает курс на выход из Евросоюза, которого придерживается новый премьер-министр Великорбитании Борис Джонсон, опасным для своего региона и страны в целом. По мнению Стерджен, высказанному в понедельник, 29 июля, по итогам встречи с Джонсоном в Эдинбурге, он выступает за Brexit без договора с Евросоюзом.
"Независимо от того, что он говорит на публике, я делаю вывод, что он действительно стремится к Brexit без договора", − сказала глава правительства Шотландии.
Администрация британского премьер-министра заявила, что Джонсон в разговоре со Стерджен подтвердил свою точку зрения, согласно которой он намерен вести переговоры с ЕС о новом договоре по Brexit.
На настоящий момент стороны исходят из того, что Великобритания при любых обстоятельствах покинет ЕС 31 октября.
Недавно Лондон ужесточил тон в общении с ЕС. Новый министр иностранных дел Доминик Рааб в понедельник обвинил Брюссель в "упрямстве", потому что ЕС больше не хочет возвращаться к соглашению о Brexit, заключенном с предыдущим британским правительством.
Шотландское правительство в течение лета продолжит подготовку к очередному референдуму о независимости, добавила Стерджен.
В результате первого голосования по этому вопросу, проведенного в 2014 году, 55 процентов шотландцев выступили против выхода из состава Великобритании. Однако на референдуме по Brexit в июне 2016 года они в основном голосовали за то, чтобы Великобритания осталась в ЕС.
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Источник: Русская служба DW
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Источник: korrespondent.net
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