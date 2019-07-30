Умер известный разведчик Анатолий Баронин

Ветеран внешней разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин, который первый добыл информацию о лихорадке Эбола, скончался в понедельник 29 июля. Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.

Отмечается, что во время работы в Нигерии в 1970-х годах Баронину удалось в очень сжатые сроки получить информацию о новой опасной болезни − лихорадке Эбола. Пробирки с зараженной кровью были срочно отправлены специальным рейсом в СССР.

В сообщении ведомства подчеркивается, что немецкий журнал Штерн в 1970-е годы назвал Баронина "выдающимся мастером шпионажа".

Указано, что он трижды работал за границей резидентом советской внешней разведки, а последние пять лет службы был первым заместителем начальника управления разведки в Киеве.

В 1991 году Баронин уволился в запас. После провозглашения независимости Украины много лет работал профессором Института Службы внешней разведки Украины где занимался подготовкой будущих разведчиков.

"Анатолий Викторович Баронин действительно легендарная личность советской и украинской внешней разведки", − говорится в сообщении службы.

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Источник: korrespondent.net