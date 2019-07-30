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30. 07. 2019

Трамп выведет войска из Афганистана до 2020 года

 
Президент США Дональд Трамп намерен вывести американские войска из Афганистана до президентских выборов, которые состоятся в 2020 году. Об этом 29 июля заявил госсекретарь Майкл Помпео на заседании некоммерческой организации Экономический клуб в Вашингтоне, пишет AFP.
 
По словам главы Госдепа, Трамп отчетливо указал на необходимость "прекратить бесконечную войну" и начать вывод войск.
 
"Он (Трамп) был недвусмысленным: прекратите бесконечные войны", − передал указание американского лидера Помпео.
 
Госсекретарь добавил, что США достигли "реального прогресса" в переговорах с движением Талибан и надеются закончить 18-летнюю войну к сентябрю 2020 года.
 
В США заявили об успехе в переговорах с "Талибаном"
 
Напомним, военнослужащие США находятся в Афганистане с октября 2001 года. На данный момент в стране дислоцированы около 14 тысяч американских солдат и офицеров.
 
С июля 2018 года США ведут прямые переговоры с представителями Талибана об установлении мира в Афганистане. 
 
Ранее Трамп заявил, что США могли бы стереть Афганистан с лица Земли за десять дней. В Кабуле потребовали объяснений в связи с высказываниями американского лидера.

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Источник: korrespondent.net

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