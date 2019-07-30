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30. 07. 2019

Протестующие в Гонконге нарушили работу поездов

 
В Гонконге сотни демонстрантов заблокировали железнодорожное сообщение во время утреннего часа пик во вторник, 30 июля. Об этом сообщает агентство Reuters.
 
Отмечается, что действия протестующих вызвали хаос в графике движения пригородных поездов. 
 
Активисты блокировали двери поездов, заставляя сотни людей уходить с железнодорожных станций в поисках альтернативного транспорта.
 
Между протестующими и пассажирами возникали небольшие драки. 
 
В пресс-службе железнодорожного оператора MTR Corp сообщили, что некоторые услуги компании были нарушены из-за протестов и извинились перед пассажирами, призвав их искать другие виды транспорта.
 
Агентство указывает, что начавшиеся три месяца назад митинги против законопроекта об экстрадиции, превратились в более широкую реакцию против правительства Гонконга и его политических лидеров.
 

Cмотрите фотогалерею: Протестующие в Гонконге нарушили работу поездов

 
Напомним, 27 июля в Гонконге возобновились антиправительственные протесты. Тысячи демонстрантов вышли на улицы, чтобы выразить недовольство прокитайской политикой администрации города.

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Источник: korrespondent.net

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