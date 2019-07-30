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30. 07. 2019

В Николаеве мужчина спрятал гранату на детской площадке

 
На детской площадке в Ингульском районе Николаева правоохранители обнаружили и изъяли корпус гранаты РГД-5, который там спрятал местный житель. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщила пресс-служба полиции области.
 
Отмечается, что около 20.20 в Ингульский отдел полиции поступило сообщение от мужчины, который обнаружил на детской площадке по улице Космонавтов предмет, похожий на гранату. 
 
Правоохранители прибыли на место происшествия и оградили небезопасное место. По заключению специалистов, обнаружен корпус гранаты РГД-5.
 
При обследовании территории к полицейским подошла 53-летняя женщина, которая сообщила, что у нее в сумке находится запал к взрывоопасному устройству, а сам корпус от гранаты принес ее 32-летний сын.
 
По словам женщины, она отобрала запал и приказала сыну избавиться от опасной находки. Однако во время попытки выбросить гранату, мужчина был замечен прохожими.
 
В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и опрашивают всех его участников. 
 
Решается вопрос о внесении указанного события в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 263 УК Украины за незаконное обращение с боевыми припасами. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
 
На Днепропетровщине на детской площадке прогремел взрыв, есть раненые
 
Ранее сообщалось ,что в Николаеве задержали мужчину с зарядом для гранатомета.

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Источник: korrespondent.net

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