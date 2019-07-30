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30. 07. 2019

У Зеленского выдвинули условие для финансирования Общественного ТВ

Кабмин обеспечит поддержку и финансирование деятельности Суспильного ТВ, но он должен показывать определенную эффективность в своей работе. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Интерфакс-Украина.

"Мы несколько раз встречались с руководством Суспильного, с донорами, которые ему помогали. Мы гарантируем общественному вещанию финансирование, которое будет обеспечивать Кабмин. Но у них будет четкий KPI (ключевые показатели эффективности) - мы это понимаем по фидбекам доноров", - заявил Тимошенко.

Заместитель главы Офиса президента отметил, что они помогут Общественном избавиться от лишнего: ненужных кадров и зданий. И нынешнего руководства, если оно будет показывать низкую эффективность.

И хотя некоторые могут сказать, что государство не может так влиять на Суспильне ТВ, по словам Тимошенко, Кабмин является главным акционерам, поэтому они имеют право требовать эффективности.

"Мы не хотим урезать финансирование, мы хотим дать его, но увидеть результат за эти средства", - подчеркнул Тимошенко. 

Ранее сообщалось, что Зураб Аласания возобновил работу на должности председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины 1 июля.

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Источник: korrespondent.net

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