Итоги 29.07: Коалиция в Раде и критика ОБСЕ

У Зеленского заявили о формировании коалиции

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что коалиция в новом парламенте будет представлена партией Слуга народа, и она заберет все министерские кресла.

При этом он допустил, что некоторые комитеты в Раде отдадут оппозиции, "чтобы ни у кого не было сомнений в демократичности новой власти".

Главу полиции Днепропетровской области уволили после скандала с задержанием патрульных

Глава Нацполиции Сергей Князев подписал указ об увольнении начальника управления в Днепропетровской области Виталия Глуховери.

Исполняющим обязанности руководителя полиции области назначен Артем Васицкий.

Комиссар ОБСЕ раскритиковал языковую политику в Украине

Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер заявил, что языковая политика Украины нарушает права нацменьшинств, а также добавляет элементы дискриминации.

По его словам, все вопросы, касающиеся использования государственного языка в Украине, решаются "довольно жестко".

На Украинской бирже начали продавать акции Apple

Украинская биржа включила в биржевой список акции Apple с тиккером AAPL. Лучшие котировки на покупку составляют 5003 гривен за акцию, на продажу – 6666 гривен, все заявки – по одной акции.

Россия впервые развернула ракетный комплекс в Арктике

В Кольском соединении ПВО Северного флота России заступил на боевое дежурство первый дивизион зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь-С.

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Источник: korrespondent.net