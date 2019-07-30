Лента RSS
Подписаться на ленту
30 июля 2019, вторник, 08:33
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,26
30. 07. 2019

В Днепропетровской области объявили ЧП из-за пожаров

В Днепропетровской области объявили о чрезвычайной пожарной опасности. Так, в течение суток спасатели ликвидировали 16 пожаров в экологических системах, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Так, в течение очередной сутки, 29 июля, пожарные Днепропетровщины преодолели 16 пожаров в природных экосистемах на общей площади 14,7 га", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства отметили, что сухая трава горела в городе Днепр, Новомосковском, Покровском, Широковском, Павлоградском, Никопольском и Апостоловского районе области.

Также спасатели отметили, что днем температура воздуха превышает 30-градусную отметку.

"Из-за жары, особенно в ветреную погоду, значительно возрастает угроза возникновения возгораний в экосистемах", - добавили в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что масштабный лесной пожар произошел в Херсонской области. Горела низовая хвоя, но причина возгорания пока неизвестна. Площадь пожара составила 1,2 гектара.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Если ты считаешь, что тебе не везет, подумай о них. В Колумбии жена с любовником случайно села в такси к мужу.

 

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.