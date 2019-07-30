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30. 07. 2019

Два автобуса столкнулись в Китае: почти 80 пострадавших

В результате аварии двух двухэтажных автобусов в Гонконге пострадали по меньшей мере 77 человек. Об этом сообщает Синьхуа.

"По меньшей мере 77 человек получили ранения во вторник, когда два двухэтажных автобуса столкнулись на выезде из тоннеля Тай Лам в Гонконге", - пишет Синьхуа.

Состояние пострадавших не уточняется, но отмечается, что большинство раненых были доставлены в местные больницы.

Ранее сообщалось, что в Канаде два школьных автобуса попали в аварию. В результате инцидента пострадали 69 человек. Отмечается, что ДТП произошло в 40 км от Монреаля. Школьников в возрасте от семи до 12 лет перевозили из летнего лагеря, располагающегося в Броссарде.

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Источник: korrespondent.net

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