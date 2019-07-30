Зеленский выступит на Генассамблее ООН – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в заседании Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предварительную программу мероприятий.

Так, лидеры 114 государств, а также более 80 глав правительств и министров иностранных дел поднимутся на трибуну ГА с 24 по 30 сентября в ходе обсуждения общеполитических вопросов высокого уровня.

Среди стран, представленных своими лидерами на 74-й сессии ГА, значатся США, Украина, Иран, Венесуэла, Франция, Казахстан, Ливия, Южная Корея и Ирак.

В преддверии начала дебатов во вторник, 24 сентября, обращение к Генассамблее произнесет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Затем на трибуну поднимется председатель открывающейся 74-й сессии, бывший постпред Нигерии при ООН Тиджани Мухаммад-Банде.

Первым среди глав государств традиционно выступит Бразилия. Такой порядок закрепился в связи с тем, что на самой первой Генассамблее 1946 года вначале взял слово именно бразильский посол Луис Мартинс де Соуза Дантас. Вслед за бразильским лидером на трибуну поднимется лидер принимающей страны - Дональд Трамп.

В канцелярии генсека ООН отметили, что план выступлений - ориентировочный. К моменту начала общеполитической дискуссии он может измениться.

Ранее в ООН призвали избегать эскалации в Черном море. Заместитель генсека организации прокомментировал инцидент с задержанием СБУ российского танкера.

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Источник: korrespondent.net