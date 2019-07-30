В Борисполе экстренно сел Boeing с украинскими туристами

Из аэропорта Борисполь в Таиланд вылетел самолет Boeing 767 авиакомпании МАУ. Однако, вскоре после взлета он развернулся и совершил экстренную посадку в месте вылета. Об этом во вторник, 30 июля, сообщает Информатор.

Инцидент произошел накануне вечером. Так, в 20:02 самолет оторвался от земли, через пару десятков минут он пошел на разворот и вновь приземлился в аэропорту.

По данным пресс-службы авиакомпании МАУ, пилоты заметили неполадки в работе одного из двигателей.

Предварительная причина случившегося - в двигатель попала птица. После посадки из самолета был виден дым, но в пресс-службе это объяснили высокой температурой тормозных устройств. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Владельцы билетов отправились в Бангкок резервным рейсом после полуночи.

Напомним, в Пакистане военный самолет упал на город, погибли 17 человек. Еще 12 мирных жителей получили ранения в результате крушения, вызвавшего пожар.

А в США самолет совершил аварийную посадку в океане. Пилот смог выбраться из кабины и доплыть до пляжа.

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Источник: korrespondent.net