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30. 07. 2019

Под Одессой на турнире по футболу отравились дети

В городе Южный Одесской области зафиксировали пищевое отравление 9 участников детского турнира по футболу. Об этом сообщили в Одесском областном лабораторном центре Минздрава Украины.

Групповая заболеваемость пищевой токсикоинфекции зарегистрирована среди участников детского турнира Оdessa Cup-2019 по футболу. Данный турнир проходил в городе Южный. Всего заболело девять человек, из них восьмеро - дети.

Сейчас в очаге заболевания проводится комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, отметили в лабораторном центре.

Напомним, что ранее на Херсонщине отравились 18 отдыхающих - они ели креветки и мидии.

Также сообщалось, что в Днепре на предприятии отравились 17 человек.

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Источник: korrespondent.net

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