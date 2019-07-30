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30. 07. 2019

В Нью-Йорке разрешили употребление марихуаны

В штате Нью-Йорк, США, декриминализировали хранение марихуаны для личного пользования и ее употребление. Соответствующий указ подписал губернатор штата Эндрю Куомо. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщает The Hill.

Теперь хранение каннабиса до 60 граммов не считается преступлением. Однако, если при обыске у человека находят более 140 граммов марихуаны, то ему грозит штраф в $200.

Документ также снимает ответственность с людей, которым ранее были предъявлены обвинения в хранении и употреблении марихуаны. Таких людей в штате примерно 200 тысяч. Все записи о "преступлениях" пометят как удаленные или уничтоженные.

Указ вступит в силу через 30 дней с момента подписания.

Законодатели Нью-Йорка также обсуждали возможность полностью легализовать марихуану для личного пользования, но это требует создания необходимой инфраструктуры регулирования этой отрасли в штате, на что необходимо время.

На данный момент в США уже 26 штатов, включая Вашингтон, легализовали марихуану. В Вермонте и округе Колумбия марихуана легализована, но не разрешена ее продажа в рекреационных целях. В то же время на федеральном уровне хранение марихуаны в США остается уголовным преступлением.

Как сообщалось, в Украине легализацию медицинской марихуаны поддерживает больше половины граждан.

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Источник: korrespondent.net

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