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30. 07. 2019

Зеленский сменил главу СБУ в Черкасской области

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Ходунова начальником управления Службы безопасности Украины в Черкасской области. Соответствующий указ появился на сайте главы государства.

"Назначить Ходунова Сергея Анатольевича начальником Управления Службы безопасности Украины в Черкасской области", - говорится в тексте документа.

Указ был подписан 29 июля. Кроме того, в тот же день Зеленский уволил с должности начальника СБУ в Черкасской области Олега Бойко.

Также накануне Зеленский назначил экс-гендиректора СТБ своим внештатным советником.

Напомним, в начале июля президент назначил нового начальника ГСУ СБУ и двух заместителей главы СБУ, одного из которых прежде уволил с поста начальника СБУ по Донбассу.

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Источник: korrespondent.net

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