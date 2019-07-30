Зеленский сменил главу СБУ в Черкасской области

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Ходунова начальником управления Службы безопасности Украины в Черкасской области. Соответствующий указ появился на сайте главы государства.
"Назначить Ходунова Сергея Анатольевича начальником Управления Службы безопасности Украины в Черкасской области", - говорится в тексте документа.
Указ был подписан 29 июля. Кроме того, в тот же день Зеленский уволил с должности начальника СБУ в Черкасской области Олега Бойко.
Также накануне Зеленский назначил экс-гендиректора СТБ своим внештатным советником.
Напомним, в начале июля президент назначил нового начальника ГСУ СБУ и двух заместителей главы СБУ, одного из которых прежде уволил с поста начальника СБУ по Донбассу.
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Источник: korrespondent.net
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