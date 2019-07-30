Жертвами жары в Японии стали 11 человек

Минимум 11 человек скончались, еще 5,6 тысячи были госпитализированы с тепловыми ударами в Японии за период с 22 по 28 июля из-за сильной жары. Об этом объявило Главное пожарное управление Японии, выполняющее функции МЧС и скорой помощи.

Практически весь июль в Японии стояла относительно прохладная для лета погода, шли продолжительные дожди, а количество солнечных дней было минимальным. Однако на прошлой неделе метеорологи официально объявили об окончании сезона дождей, а столбик термометра стал подниматься выше 32-33 градусов Цельсия. В течение этой недели, по прогнозам синоптиков, в большинстве регионов основного острова Хонсю воздух днем будет прогреваться до 35 градусов.

Большинство пострадавших и умерших — люди пожилого возраста, которые зачастую не включают дома кондиционеры в целях экономии. Власти страны призывают население носить головные уборы, пить побольше жидкости и не находиться длительное время под открытым солнцем.

В прошлом году из-за сильной жары и рекордно высоких температур в Японии погибли более 150 человек, десятки тысяч попали в больницы.

Напомним, на прошлой неделе в Западную Европу пришла вторая волна жары. Рекордную температуру фиксировали в Бельгии, Нидерландах, Германии, ряде французских городов, а также в Финляндии.

Аномальная жара в Европе обновляет рекорды

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Источник: korrespondent.net