Рабочего засыпало грунтом в Харьковской области

На буровой газодобывающего предприятия в Нововодолажском районе Харьковской области погиб сотрудник. Об этом во вторник, 30 июля, сообщает пресс-службу полиции области.

Несчастный случай произошел вблизи села Муравлинка на буровой газодобывающего предприятия.

"Во время выезда на место происшествия полицейские выяснили, что при проведении работ по очистке емкости с буровым шламом 37-летнего рабочего засыпало грунтом. От полученных травм он погиб на месте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что открыто уголовное производство по статье о нарушении требований законодательства об охране труда (ч. 2 ст. 271). Виновным грозит до семи лет лишения свободы.

Накануне сообщалось, что в Киевской области трое сотрудников водоканала погибли в канализации.

Ранее на Днепровском меткомбинате погиб рабочий. Смерть случилась в доменном цехе.

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Источник: korrespondent.net