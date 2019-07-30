Смертельное ДТП на Закарпатье: грузовик упал в реку

В селе Лопушное Межгорского района Закарпатской области грузовой автомобиль перевернулся и упал в реку. Водитель погиб на месте. Об этом во вторник, 30 июля, сообщает пресс-служба полиции области.

"Сегодня, 30 июля, в 01:08, в дежурную часть Межгорского отделения полиции поступило сообщение о том, что в реке находится грузовой автомобиль", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что 32-летний житель села Лопушиное, двигаясь на грузовом автомобиле по лесной дороге, не справился с управлением и перевернулся в реку. От полученных телесных повреждений водитель скончался на месте происшествия.

Полиция ведет расследование по делу и устанавливает обстоятельства смертельного ДТП.

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Источник: korrespondent.net