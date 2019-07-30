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30. 07. 2019

Гренландия тает из-за аномальной жары

Аномальная жара, накрывшая на прошлой неделе Европу, направилась в сторону Гренландии. Как сообщает Еuronews, второму по величине ледниковому щиту планеты грозит рекордное таяние.

Согласно наблюдениям всемирной метеорологической организации ООН, остров оказался фактически в центре новой температурной аномалии. По данным ООН, за один только июль Гренландия потеряла 160 миллиардов тонн льда за счет поверхностного испарения, при том что до начала лета погодных аномалий на острове не было.

Это привело и к таянию арктических льдов - в середине месяца их площадь сократилась настолько, что едва не побила антирекорд.

С противоположной стороны Ледовитого океана Арктику разогревают лесные пожары в Сибири, а также на Аляске и в Канаде. По данным британской прессы, они уже привели к выделению в атмосферу 120 миллионов тонн углекислого газа. Это больше годового объема промышленных выбросов большинства стран, и это самый масштабный единовременный выброс с начала века, зафиксированный средствами спутникового наблюдения.

Напомним, на прошлой неделе рекордная жара зафиксирована сразу в нескольких странах Европы. Местами столбики термометра превысили 42 градуса.

Ранее ученые подсчитали, что за последние 46 лет темпы таяния льдов в Гренландии увеличились в шесть раз.

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Источник: korrespondent.net

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