Лента RSS
Подписаться на ленту
30 июля 2019, вторник, 12:58
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,26
30. 07. 2019

В Чехии трагически погиб заробитчанин из Украины

В Чехии трагически погиб 28-летний заробитчанин из Украины, сообщает Mukachevo.net.

По информации СМИ, погибший Давид родом был из Берегового Закарпатской области.

Родственники погибшего сообщают, что парень случайно выпал из окна. Травмы, которые получил закарпатец после падения оказались не совместимыми с жизнью.

Ранее сообщалось, что маршрутка с украинцами попала в ДТП в Чехии. Водитель маршрутки попытался проскочить перед "рельсовым автобусом" на железнодорожном переезде, но не успел. Погибла женщина - жительница Закарпатья. Также в ДТП пострадал 20-летний парень.

В сети обсуждают видео, как поляк бьет украинских заробитчан

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Если ты считаешь, что тебе не везет, подумай о них. В Колумбии жена с любовником случайно села в такси к мужу.

 

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.