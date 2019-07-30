В загоревшейся сухой траве на Винничине погибла пенсионерка

В селе Вышковцы Немировского района Винницкой области при горении сухой травы погибла местная жительница. Об этом во вторник, 30 июля, сообщили в управлении ГСЧС области.

Спасатели потушили пожар, однако, 79-летняя женщина успела получить многочисленные ожоги тела и умерла в стенах больницы.

Несчастный случай произошел в понедельник. В этот день также спасатели тушили возгорание сухой травы в Гайсинском, Черновицком, Погребищенском районах и городе Винница.

Всего за сутки бойцы ГСЧС ликвидировали возгорание сухой растительности на площади 10 га.

Напомним, на Донбассе от возгорания сухой растительности сдетонировали снаряды.

А в Херсонской области произошел масштабный лесной пожар.

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Источник: korrespondent.net