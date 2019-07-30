"Расовый скандал" в медицине: Супрун и советник Зеленского повздорили

Основатель сети частных клиник Борис Михаил Радуцкий - возможный преемник и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун - считает, что для разных рас существуют разные особенности лечения тех или иных заболеваний. Об этом он заявил в интервью изданию Ваше здоровье.

"Ведь, скажем, генетические различия в течении тех или иных болезней у представителей разных рас определяют и особенности их лечения. Поэтому протоколы должны быть только государственными, написанными на украинском языке, утвержденными Минздравом и Минюстом, адаптированными ", - сказал Радуцкий.

Супрун выразила удивление его словами. "Мы уже напоминали народному депутату Ольге Богомолец, что не бывает никаких "иммунных потребностей нации", а болезни не знают национальных или территориальных границ. Поэтому жители любой страны мира могут заразиться тем самым вирусом кори, полиомиелита или возбудителем дифтерии", - написала она в Facebook.

Она пояснила, что международные протоколы - это гайдлайны для врачей, универсальные алгоритмы назначения лечения пациенту. Они создаются медицинским сообществом на основе многолетних исследований и поисков оптимального пути лечения. Анатомия для украинцев, американцев или поляков - одинакова. Процесс протекания тех или иных заболеваний тоже одинаковый.

Ранее Супрун дала советы новоизбранным нардепам. Глава Минздрава призвала новоизбранных депутатов вынести вопросы здоровья украинцев за пределы политических проектов и карьер.

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Источник: korrespondent.net