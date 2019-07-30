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30. 07. 2019

Украина направила более 300 курсантов для усиления госграницы с ЕС

Более 300 курсантов Национальной академии Государственной пограничной службы Украины отбыли для усиления охраны западных рубежей страны в рамках спецоперации Граница-2019. Об этом сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 30 июля.

"Всего более 300 курсантов 3 курса с сегодняшнего дня и до 29 августа усилят наши рубежи со странами Европейского Союза в границах Черновицкой, Закарпатской и Львовской областей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам проведения совместной специальной пограничной операции Граница-2019 в течение мая-июня этого года пограничники задержали 191 нелегального мигранта, 243 лица за нарушение границы, 534 нарушителя пограничного режима и отказали в пропуске через государственную границу 576 иностранцам.

"Кроме того, обнаружено и изъято 68 единиц оружия, 107 боеприпасов. Также было изъято более 320 кг наркотических веществ, около 2,3т психотропных веществ и средств, более 350 тыс. пачек сигарет и почти 4,5 тыс. литров алкогольных изделий", – добавили в Госпогранслужбе.

Ожидается, что в течение нескольких дней курсанты ознакомятся с участками ответственности подразделений и спецификой охраны госграницы на разных ее участках, после чего непосредственно перейдут к охране рубежей Украины в составе пограничных нарядов.

Cмотрите фотогалерею: Украина направила более 300 курсантов для усиления госграницы с ЕС

Накануне стало известно, что гражданин России за $1,5 тысячи пытался "выкупить" товарища у пограничников в аэропорту Одессы.

Также сообщалось, что пограничники на Волыни обнаружили масштабную контрабанду меха и компьютерной техники. Партию приблизительно оценили в 3 млн гривен.

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Источник: korrespondent.net

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