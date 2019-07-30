Синоптики рассказали о погоде в августе

Средняя температура августа-2019 в Украине будет на 1,5-2 градуса выше средних многолетних значений. Такой прогноз погоды во вторник, 30 июля, опубликовал на своем сайте Украинский гидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, средняя месячная температура августа предполагается в пределах 19-24 градусов, в горных районах 16-18 градусов, что на 1,5-2,0 градуса выше средних многолетних значений.

В то же время, в конце месяца, по словам синоптиков, существует вероятность заморозков на поверхности грунта. Однако, они не затронут большинство центральных и южных областей, а также Крым.

Ожидается, что в августе выпадет 36-84 мм осадков, в Карпатах 104-122 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Ранее сообщалось, что июнь стал самым жарким в мире за всю историю наблюдений.

А в течение текущей недели жара в Украине пойдет на спад, после чего будет преобладать теплая и дождливая погода.

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Источник: korrespondent.net