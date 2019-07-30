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30. 07. 2019

Экс-мэра Тегерана приговорили к смертной казни

Бывший мэр Тегерана и экс-вице-президент страны Мохаммад Али Наджафи приговорен к смертной казни за убийство супруги. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на официального представителя судебных органов Голама Хосейна Эсмаэли.

Отмечается, что Наджафи был признан виновным и приговорен к "кисасу" - наказанию в исламском праве, равному по тяжести совершенному преступлению.

Жена экс-мэра Тегерана была застрелена в жилом доме в элитном районе на севере Тегерана в конце мая. Наджафи сам сдался сотрудникам правоохранительных органов и признался в убийстве супруги, заявив, что оно произошло из-за семейных проблем.

Наджафи занимал пост мэра Тегерана с августа 2017 года по апрель 2018 года. За время своей политической карьеры он также возглавлял министерство образования и министерство высшего образования Ирана.

Ранее сообщалось, что в США впервые за 20 лет осуществят смертную казнь. Распоряжение о казни пятерых осужденных за убийство дал генеральный прокурор США.

Напомним, что ранее на Шри-Ланке по объявлению нашли двух палачей для первой за 43 года казни.

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Источник: korrespondent.net

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