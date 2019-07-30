Сегодня отмечают День друзей: история, поздравления

Во всем мире 30 июля отметают международный День дружбы. Он был создан, чтобы напомнить людям о доброте и дружбе, и посодействовать прекращению военных конфликтов в мире.

День друзей: история праздника

Международный День друзей был основан Генеральной Ассамблеей ООН 27 апреля 2011 года. Празднику отвели дату 30 июля.

Во время провозглашения нового праздника, ООН обратилась к государственным структурам, международным и региональным организациям с призывом отмечать этот день "в соответствии с культурными традициями той или иной страны".

Также было предложено устраивать мероприятия, способствующие диалогам между цивилизациями, солидарности, взаимопонимания и примирения.

Поздравления с Днем друзей

Есть у каждого друзья,

Ведь без них никак нельзя.

И ни в счастье, ни в беде,

Без друзей нельзя нигде!

Поздравляем всех друзей,

С вами ярче жизнь, светлей,

Мы друзьям спасибо скажем,

Пусть же крепнет дружба наша!

***

Дружба бывает разной:

Крепкой и многообразной,

Веселой и очень спокойной,

Долгой, теплой, достойной.

В друзья всегда выбираешь

Того, кому доверяешь.

Того, с кем делишь секреты,

И с кем нарушаешь запреты.

Друзей своих поздравляю

И в этот день им желаю,

Чтоб были мы друг у друга

Всегда — и в солнце и в вьюгу!

Дружба — это не подарок,

Дружбу надо заслужить,

И поэтому в День Дружбы

Всем желаю не забыть:

Позвоните своим близким,

Пожелайте им добра

И тогда те пожеланья

К вам вернуться все сполна!

Всем своим друзьям скажу я,

Ничего не утая:

Вы — моя опора в жизни,

Моя пристань и семья.

Вы лучшие, любимые друзья!

Поднимите всегда мне настроение,

Вы все уже почти моя семья,

И с вами ярче каждое мгновение!

Пусть дружба наша крепнет с каждым днем,

Не встретятся пусть никогда преграды,

Ждет счастье вас в мгновении любом!

Друзья, вы моя высшая награда!

Поздравляю с Днем друзей и хочу пожелать всегда иметь поддержку близкого друга, никогда не терять друзей ни во времени, ни в ссорах, ни в обидах. Пусть дружба всегда будет в цене, желаю уметь быть самому хорошим другом и иметь в жизни верных замечательных друзей.

Поздравляю с Днем друзей! Пусть в жизни рядом всегда будет друг, способный выслушать, помочь и поддержать. Чтоб Вы не знали тяжесть одиночества и любое событие, как радостное так и грустное, могли разделить с настоящими друзьями.

Друг всегда поможет, протянет руку, поддержит. Истинный друг будет всю жизнь рядом, отгоняя невзгоды, грусть и печаль. Дружба — лучшее, что знает человечество и хранит это слово всеми силами. С днем друзей!

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Источник: korrespondent.net