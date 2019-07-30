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30. 07. 2019

Сегодня отмечают День друзей: история, поздравления

Во всем мире 30 июля отметают международный День дружбы. Он был создан, чтобы напомнить людям о доброте и дружбе, и посодействовать прекращению военных конфликтов в мире.

День друзей: история праздника

Международный День друзей был основан Генеральной Ассамблеей ООН 27 апреля 2011 года. Празднику отвели дату 30 июля.

Во время провозглашения нового праздника, ООН обратилась к государственным структурам, международным и региональным организациям с призывом отмечать этот день "в соответствии с культурными традициями той или иной страны".

Также было предложено устраивать мероприятия, способствующие диалогам между цивилизациями, солидарности, взаимопонимания и примирения.

Поздравления с Днем друзей

Есть у каждого друзья,
Ведь без них никак нельзя.
И ни в счастье, ни в беде,
Без друзей нельзя нигде!
Поздравляем всех друзей,
С вами ярче жизнь, светлей,
Мы друзьям спасибо скажем,
Пусть же крепнет дружба наша!

***
Дружба бывает разной:
Крепкой и многообразной,
Веселой и очень спокойной,
Долгой, теплой, достойной.

В друзья всегда выбираешь
Того, кому доверяешь.
Того, с кем делишь секреты,
И с кем нарушаешь запреты.

Друзей своих поздравляю
И в этот день им желаю,
Чтоб были мы друг у друга
Всегда — и в солнце и в вьюгу!

Дружба — это не подарок,
Дружбу надо заслужить,
И поэтому в День Дружбы
Всем желаю не забыть:

Позвоните своим близким,
Пожелайте им добра
И тогда те пожеланья
К вам вернуться все сполна!

Всем своим друзьям скажу я,
Ничего не утая:
Вы — моя опора в жизни,
Моя пристань и семья.

Вы лучшие, любимые друзья!
Поднимите всегда мне настроение,
Вы все уже почти моя семья,
И с вами ярче каждое мгновение!

Пусть дружба наша крепнет с каждым днем,
Не встретятся пусть никогда преграды,
Ждет счастье вас в мгновении любом!
Друзья, вы моя высшая награда!

Поздравляю с Днем друзей и хочу пожелать всегда иметь поддержку близкого друга, никогда не терять друзей ни во времени, ни в ссорах, ни в обидах. Пусть дружба всегда будет в цене, желаю уметь быть самому хорошим другом и иметь в жизни верных замечательных друзей.

Поздравляю с Днем друзей! Пусть в жизни рядом всегда будет друг, способный выслушать, помочь и поддержать. Чтоб Вы не знали тяжесть одиночества и любое событие, как радостное так и грустное, могли разделить с настоящими друзьями.

Друг всегда поможет, протянет руку, поддержит. Истинный друг будет всю жизнь рядом, отгоняя невзгоды, грусть и печаль. Дружба — лучшее, что знает человечество и хранит это слово всеми силами. С днем друзей!

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Источник: korrespondent.net

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