На Львовщине мужчина сжег себя заживо после ссоры с женой

В Львовской области 57-летний житель одного из сел Яворовского района погиб 29 июля в результате самоподжога. Об этом сообщает Главное управление полиции в области.

Около 22:00 мужчина, будучи пьяным, после ссоры с женой ушел на огород, облил себя бензином и поджег. Его госпитализировали в реанимацию, но вскоре он умер.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее в Запорожье мужчина зарубил жену и пытался убить двухлетнего сына, после чего повесился. Ребенок сутки находился в квартире с телами своих погибших родителей.

В Херсонской области повесилась девятилетняя девочка

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Источник: korrespondent.net