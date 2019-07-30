Порошенко заявил о политическом самоубийстве Гройсмана

Решив идти на выборы со своей партией, премьер-министр Владимир Гройсман совершил политическое самоубийство, считает экс-президент Петр Порошенко. Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

Он заявил, что речь идет о завершении определенного этапа, когда каждый может выбрать дальнейший путь.

"Было ли право у Владимира сделать этот выбор? Было. Одобряю ли я этот выбор? Нет. Я считаю, что с политической точки зрения, это было самоубийство. Но имеет ли он право на этот выбор? Очевидно да. Жизнь показала-прав он был или нет", - отметил Порошенко.

Также он выразил свое мнение относительно критики в свой адрес со стороны премьера.

"Несмотря на то, что много-много технологов говорили ему, что надо обязательно критиковать Порошенко, я это воспринимал исключительно как технологические рекомендации. Покритиковал. Ему это не помогло. Так же, как и всем, кто критиковал Порошенко. Они оказались за пределами парламента", - заявил экс-президент.

Вместе с тем, Порошенко заверил, что не обижается на Гройсмана.

Как известно, по итогам досрочных выборов партия Порошенко Европейская солидарность заняла третье место с 8,12% и будет представлена в будущем парламенте 23 нардепами.

Украинская стратегия Гройсмана набрала 2,41% и заняла девятое место по итогам выборов.

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Источник: korrespondent.net