Украина откроет 18 визовых центров в 16 странах

МИД Украины в августе откроет 18 новых визовых центров в 16 странах мира для консульского обслуживания иностранцев. Об этом сообщает департамент консульской службы МИД Украины во вторник, 30 июля.

"МИД продолжает реализацию комплекса мер по повышению уровня консульского обслуживания иностранцев, желающих посетить нашу страну – продолжается расширение сети визовых центров, которая с августа 2019 года будет охватывать 74 города", – говорится в сообщении.

Так, в дополнение к существующим 56 визовым центрам открываются 18 новых в городах: Сидней (Австралия), Кабул (Афганистан), Минск (Беларусь), Лондон (Великобритания), Александрия (Египет), Тель-Авив (Израиль), Ахмедабад, Хайдарабад, Чандигарх (Индия), Доха (Катар), Мехико (Мексика), Гаага (Нидерланды), Веллингтон (Новая Зеландия), Маскат (Оман), Рамалла (Палестина), Бангкок (Таиланд), Анталия (Турция), Париж (Франция).

Иностранцы, проживающие в странах расположения центров, смогут подать документы для оформления украинских виз в удобном формате и, по желанию, получить ряд дополнительных услуг (изготовление фотографий, перевод и копирование документов, оформление полисов медицинского страхования, курьерские услуги, СМС-информирование, обслуживание в залах повышенной комфортности и т.д.).

На центры возлагается техническое сопровождение визовых досье и оказание содействия заявителям, а непосредственное принятие решений об оформлении/отказе в оформлении виз будут осуществлять, как и ранее, консулы Украины в соответствующих иностранных дипломатических учреждениях.

Напомним, в мае нынешнего года в Италии состоялась церемония открытия почетного консульства Украины в городе Кальяри, который находится на острове Сардиния.

А в канадском Эдмонтоне было открыто генеральное консульство Украины. В провинции Альберта, где находится новое генконсульство, проживает более 350 тысяч канадцев украинского происхождения.

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Источник: korrespondent.net