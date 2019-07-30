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30. 07. 2019

Афганские силы и НАТО убили больше гражданских, чем "Талибан" – ООН

Афганские силовики и международные силы НАТО убили больше гражданских лиц в Афганистане, чем боевики движения "Талибан" и другие террористы вместе взятые. Об этом во вторник, 30 июля, сообщает Associated Press со ссылкой на данные миссии ООН в Афганистане.

Указано, что большинство жертв среди гражданского населения произошло во время операций Афганистана и НАТО против боевиков, таких как авиаудары и ночные налеты на укрытия. Боевики часто скрываются среди мирного населения.

В отчете ООН говорится, что в первые шесть месяцев года афганские силы убили 403 мирных жителей, а военные НАТО – еще 314, всего 717 человек. За этот же период от рук талибов и других боевиков погиб 531 человек.

Также сообщается, что число погибших и раненых среди гражданского населения сократилось на четверть с января по июнь 2019 году в сравнении с тем же периодом прошлого года, когда потери были на рекордно высоком уровне.

Жертвы среди гражданского населения, связанные с действиями боевиков, снизились на 43%.

В отчете говорится, что каждый третий пострадавший получил ранение в наземных боях, а каждый пятый пострадал от взрыва придорожных бомб. На воздушные операции приходится около 14% жертв.

Напомним, в конце прошлой неделе в Афганистане при авиаударе правительственных были уничтожены полсотни боевиков движения "Талибан", включая их командира.

Также стало известно об атаке талибов на пункты досмотра в афганской провинции Тахар. Тогда погибли 37 сотрудников безопасности.

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Источник: korrespondent.net

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