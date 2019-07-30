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30. 07. 2019

Убийства девочек в Румынии: глава МВД уволился, не проработав недели

Глава МВД Румынии Николае Мога подал в отставку через шесть дней после назначения на должность на фоне резонансного дела об убийствах девушек-подростков. Об этом сообщает Hotnews.

"После разговора, который я провел сегодня утром с премьер-министром Виорикой Денчиле, я принял решение уйти с должности министра внутренних дел. Я принял это решение, чтобы сохранить престиж ведомства после плохой работы отдельных его работников, которые были уволены или наказаны" - сказал Мога.

По его словам, в течение шести дней, которые он возглавлял министерство, было сделано все возможное для выявления виновных в деле об убийствах девушек.

"Я верю честным и профессиональным людям в министерстве, что они смогут завершить работу, которую мы начали вместе. Мы должны обеспечить, чтобы такие события больше не повторились в будущем", - сказал Николае Мога.

Напомним, ранее из-за резонансного убийства девочки, которая трижды звонила в службу спасения, уволили главу полиции. По телефону она утверждала, что ее избил и изнасиловал мужчина, который подобрал ее по дороге, когда она добиралась автостопом. 

Позже местные СМИ сообщили, что убийца задержан и арестован.  Во время обыска среди бетонных конструкций, металлических бочек и заполненных водой ям сотрудники правоохранительных органов обнаружили сгоревшие останки как минимум четырех человеческих трупов. Александра (15 лет) и Михаела (19 лет) стали последними жертвами 57-летнего автомеханика по имени Георге Динкэ.

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Источник: korrespondent.net

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