Лента RSS
Подписаться на ленту
30 июля 2019, вторник, 16:16
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,27
30. 07. 2019

На Луганщине беспилотник ОБСЕ получил повреждения при обстреле

Беспилотный летательный аппарат специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ попал под обстрел возле города Первомайск Луганской области. Об этом сообщается в сводке ОБСЕ за 28 июля, обнародованной накануне.

В частности, огонь был открыт по дрону малого радиуса действия.

"28 июля, находясь на западно-северо-западной окраине Первомайска и управляя полетом мини-БПЛА, наблюдатели слышали 13 выстрелов и очередей из стрелкового оружия примерно в 2 км на запад. По их оценке, огонь вели в направлении БПЛА, пролетал в 2 км к западу", – говорится в отчете.

Команде СММ удалось благополучно приземлить БПЛА, однако наблюдатели обнаружили, что аппарат был серьезно поврежден: сломанное крепление камеры, пробоина в корпусе и отсутствуют пропеллеры. По их оценке, повреждения были вызваны огнем из стрелкового оружия.

Напомним, 27 июня ОБСЕ потеряла беспилотник дальнего радиуса действия на неподконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области вблизи линии соприкосновения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Если ты считаешь, что тебе не везет, подумай о них. В Колумбии жена с любовником случайно села в такси к мужу.

 

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.