На Луганщине беспилотник ОБСЕ получил повреждения при обстреле

Беспилотный летательный аппарат специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ попал под обстрел возле города Первомайск Луганской области. Об этом сообщается в сводке ОБСЕ за 28 июля, обнародованной накануне.

В частности, огонь был открыт по дрону малого радиуса действия.

"28 июля, находясь на западно-северо-западной окраине Первомайска и управляя полетом мини-БПЛА, наблюдатели слышали 13 выстрелов и очередей из стрелкового оружия примерно в 2 км на запад. По их оценке, огонь вели в направлении БПЛА, пролетал в 2 км к западу", – говорится в отчете.

Команде СММ удалось благополучно приземлить БПЛА, однако наблюдатели обнаружили, что аппарат был серьезно поврежден: сломанное крепление камеры, пробоина в корпусе и отсутствуют пропеллеры. По их оценке, повреждения были вызваны огнем из стрелкового оружия.

Напомним, 27 июня ОБСЕ потеряла беспилотник дальнего радиуса действия на неподконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области вблизи линии соприкосновения.

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Источник: korrespondent.net