Заседание Кабмина по увольнению Кличко отложили

Заседание правительства на этой неделе, на котором планировали рассмотреть увольнение Виталия Кличко с должности главы КГГА, не состоится, поскольку премьер-министр Владимир Гройсман находится в отпуске. Об этом сообщил пресс-секретарь премьера Василий Рябчук сообщает Укринформ во вторник, 30 июля.

"Премьер находится в официальном отпуске. Поэтому под его председательством заседания правительства не будет", - сказал он.

Традиционно заседание Кабинета министров проходит каждую среду.

Напомним, Офис президента обратился в Кабмин с просьбой внести представление на увольнение главы КГГА Кличко. В прошлую пятницу Гройсман заявил, что данный вопрос рассмотрят на ближайшем заседании.

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Источник: korrespondent.net