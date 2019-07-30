Лента RSS
Подписаться на ленту
30 июля 2019, вторник, 16:04
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,27
30. 07. 2019

Заседание Кабмина по увольнению Кличко отложили

Заседание правительства на этой неделе, на котором планировали рассмотреть увольнение Виталия Кличко с должности главы КГГА, не состоится, поскольку премьер-министр Владимир Гройсман находится в отпуске. Об этом сообщил пресс-секретарь премьера Василий Рябчук сообщает Укринформ во вторник, 30 июля.

"Премьер находится в официальном отпуске. Поэтому под его председательством заседания правительства не будет", - сказал он.

Традиционно заседание Кабинета министров проходит каждую среду. 

Напомним, Офис президента обратился в Кабмин с просьбой внести представление на увольнение главы КГГА Кличко. В прошлую пятницу Гройсман заявил, что данный вопрос рассмотрят на ближайшем заседании.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Если ты считаешь, что тебе не везет, подумай о них. В Колумбии жена с любовником случайно села в такси к мужу.

 

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.