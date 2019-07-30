В Кировоградской области у двух мужчин заподозрили лептоспироз

Врачи подозревают заболевание лептоспирозом у двух жителей Кировоградской области: 26-летнего жителя Гайворонского района и 33-летнего жителя Благовещенского района. Об этом сообщает областной лабораторный центр во вторник, 30 июля.
Указано, что оба больных в состоянии средней тяжести находятся на стационарном лечении в инфекционном отделении одного из учреждений здравоохранения области.
Специалисты проводят эпидемиологическое расследование этих случаев и уже выяснили, что оба мужчины периодически купались, ловили рыбу и раков в пруду села Таужное Гайворонского района.
"Изучаются и другие возможные пути инфицирования больных. Оба пострадавших имеют собак, собственные домашние хозяйства (утки, кролики и куры). Это не исключает заселенность усадеб грызунами, которые переносят эту инфекцию", – говорится в сообщении.
До завершения расследования этих случаев и проведения лабораторных исследований председателю Таужненского сельского совета рекомендовали временно запретить купание в местном пруду и организовать проведение уничтожения грызунов.
Житель Бобринецкого района поздно обратился за медицинской помощью, когда болезнь уже приняла тяжелую форму.
Ранее в июле в Кировоградской области мужчина умер от лептоспироза, диагноз был подтвержден лабораторно. Житель Бобринецкого района поздно обратился за медицинской помощью, когда болезнь уже приняла тяжелую форму.
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Источник: korrespondent.net
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