В Кировоградской области у двух мужчин заподозрили лептоспироз

Врачи подозревают заболевание лептоспирозом у двух жителей Кировоградской области: 26-летнего жителя Гайворонского района и 33-летнего жителя Благовещенского района. Об этом сообщает областной лабораторный центр во вторник, 30 июля.

Указано, что оба больных в состоянии средней тяжести находятся на стационарном лечении в инфекционном отделении одного из учреждений здравоохранения области.

Специалисты проводят эпидемиологическое расследование этих случаев и уже выяснили, что оба мужчины периодически купались, ловили рыбу и раков в пруду села Таужное Гайворонского района.

"Изучаются и другие возможные пути инфицирования больных. Оба пострадавших имеют собак, собственные домашние хозяйства (утки, кролики и куры). Это не исключает заселенность усадеб грызунами, которые переносят эту инфекцию", – говорится в сообщении.

До завершения расследования этих случаев и проведения лабораторных исследований председателю Таужненского сельского совета рекомендовали временно запретить купание в местном пруду и организовать проведение уничтожения грызунов.

Житель Бобринецкого района поздно обратился за медицинской помощью, когда болезнь уже приняла тяжелую форму.

Ранее в июле в Кировоградской области мужчина умер от лептоспироза, диагноз был подтвержден лабораторно. Житель Бобринецкого района поздно обратился за медицинской помощью, когда болезнь уже приняла тяжелую форму.

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Источник: korrespondent.net