ГБР проводит обыски в двух аэропортах

Госбюро расследований во вторник, 30 июля, проводит обыски на таможенных постах аэропорта Киев и Запорожье, а также на запорожской таможне. Об этом сообщила первый замдиректора ГБР Ольга Варченко в Facebook.

Следственные действия идут по подозрению чиновников Киевской городской таможни ГФС в злоупотреблении служебным положением.

"По нашей информации, они пропустили через таможенный контроль самолет одной из авиакомпаний, не осуществив надлежащим образом его проверку и не оформив его в соответствии с процедурой. Этими действиями нанесен ущерб государственным интересам Украины", - пишет Варченко.

В обысках также принимают участие Главное управление внутренней безопасности ГФС и Генпрокуратура.

Ранее сообщалось, что СБУ поймала на взятке главного госинспектора таможни аэропорта Борисполь.

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Источник: korrespondent.net